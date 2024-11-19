 
الثلاثاء 2024-11-19 01:45 م
 

الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء السبت المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة. 

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وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر، فقد تقرر إقامة صلاة الاستسقاء في عدد من المصليات في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل بعد صلاة العصر الموافق 23 تشرين الثاني 2024.

ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة.

 
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