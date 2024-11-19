الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء السبت المقبل

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.

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