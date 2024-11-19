الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء السبت المقبل

وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر، فقد تقرر إقامة صلاة الاستسقاء في عدد من المصليات في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل بعد صلاة العصر الموافق 23 تشرين الثاني 2024.
ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز النفاذ بعد 60 يومًا
-
تعاون بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني و بلدية الرصيفة
-
البعثة الأوروبية تشيد بسلاسة تنفيذ الانتخابات البرلمانية الأردنية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي
-
زراعة بني كنانة تنفذ 96 بئرا جديدا لتجميع مياه الأمطار
-
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024
-
الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات
-
"الكهرباء الوطنيّة" تنظم برنامجي تدريب لموظفي كهرماء قطر