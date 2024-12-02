الأوقاف تعقد الامتحان السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الامتحان جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، لتعزيز رسالة الوزارة الدعويّة والوعظيّة عبر رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم، وتمكينهم علمياً لينهضوا بدورهم في الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرًا إلى البرامج والدورات النوعيّة في الفقه الشافعي والمقامات الصوتية واللغة الانجليزية التي نظمتها الوزارة عبر مديرية الوعظ والإرشاد والتي عادت بالفائدة العلمية على الواعظات والأئمة.
وأضاف أن الجولة الثانية في الورقة الأولى من الامتحان ستعقد للأئمة والواعظات وستكون في إقليم الشمال يوم غدٍ الثلاثاء، وفي إقليم الجنوب يوم الأربعاء، مُشيرا إلى أن الامتحان يعقد في مقررات محددة تشمل حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو وأصول الفقه والفقه والدليل الفقهي للائمة والوعاظ.
وأشار الخطبا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان من جميع مديريات المملكة بلغ 3155 إمامًا وواعظة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان في إقليم الوسط 1166 إمامًا وواعظة.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في برامجها الدعوية ودوراتها التدريبية ضمن خططها الاستراتيجية والتنفيذية، ما يسهم في ترسيخ رسالة الوزارة ورؤيتها للتميز في العمل الدعويّ والإسلامي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولى لمدخري صندوق الحج .. رابط
-
أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة
-
الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة
-
مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز
-
اتفاق أردني مصري لاستغلال البنى التحتية للغاز المصري
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
نصف دينار سعر الموز البلدي.. ودينار و30 قرشا للإكوادوري
-
الحكومة تنشر الأجور المستحقة للعاملين بامتحانات التوجيهي