 
الإثنين 2024-12-02 02:51 م
 

الأوقاف تعقد الامتحان السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد

جانب من الامتحان
جانب من الامتحان
الإثنين، 02-12-2024 01:05 م
الوكيل الإخباري-عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، اليوم الاثنين، الامتحان السنوي المقرر للعام 2024، في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الوسط.اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الامتحان جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، لتعزيز رسالة الوزارة الدعويّة والوعظيّة عبر رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم، وتمكينهم علمياً لينهضوا بدورهم في الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرًا إلى البرامج والدورات النوعيّة في الفقه الشافعي والمقامات الصوتية واللغة الانجليزية التي نظمتها الوزارة عبر مديرية الوعظ والإرشاد والتي عادت بالفائدة العلمية على الواعظات والأئمة.

وأضاف أن الجولة الثانية في الورقة الأولى من الامتحان ستعقد للأئمة والواعظات وستكون في إقليم الشمال يوم غدٍ الثلاثاء، وفي إقليم الجنوب يوم الأربعاء، مُشيرا إلى أن الامتحان يعقد في مقررات محددة تشمل حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو وأصول الفقه والفقه والدليل الفقهي للائمة والوعاظ.

وأشار الخطبا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان من جميع مديريات المملكة بلغ 3155 إمامًا وواعظة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان في إقليم الوسط 1166 إمامًا وواعظة.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في برامجها الدعوية ودوراتها التدريبية ضمن خططها الاستراتيجية والتنفيذية، ما يسهم في ترسيخ رسالة الوزارة ورؤيتها للتميز في العمل الدعويّ والإسلامي.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولى لمدخري صندوق الحج .. رابط

ات

طب وصحة من قدميك.. 8 علامات خطيرة لارتفاع الكوليسترول

جانب من اللقاء

أخبار محلية أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة

من موقع الهدم في منطقة المحطة

أخبار محلية الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة

ا

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي السفير السعودي

جنود من فيلق القدس الإيراني

ترند طهران تعتلي منصات التواصل .. 20 ألف مقاتل إيراني للتصدي لـ"ردع العداون"

أرشيفية

عربي ودولي منذ متى كان يخطط بايدن للعفو عن نجله؟

تعبيرية

خاص بالوكيل مخامرة: النظام المعدل لشركات التمويل سيحد من استغلال المواطنين بالقروض



 




الأكثر مشاهدة