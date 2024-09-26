الأونروا: موازنتنا تكفي شهرا واحدا

وقال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، في تصريحات تلفزيونية، إنّ ما لدى "الأونروا" من تمويل للميزانية المنظمة يكفي حتى تشرين الأول المقبل.
وأضاف أنه لا تمويل لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، لافتا إلى أن المطلوب 200 مليون دولار بصورة عاجلة.
وبين أن المطلوب لنداء الطوارئ للضفة الغربية المح
وبين أن 95% من موازنة الوكالة "تبرعات طوعية"، محذرا من أن الوكالة تواجه وضعا ماليا "خطيرا".
ويتزامن حديث أبو حسنة لـ "المملكة"، مع عشية انعقاد مؤتمر وزاري بتنظيم من الأردن والسويد لدعم "الأونروا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في نيويورك.
وعبّر عن أمله بسد الفجوة التمويلية سواء لميزانية البرامج او نداء الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
ودعا إلى معاودة إظهار الدعم السياسي لوكالة الأونروا.
-
أخبار متعلقة
-
هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟
-
الأردن ينفذ العام المقبل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة
-
"ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي
-
التربية تكرم الفائزين في مسابقة برنامج التدخلات العلاجية
-
اختناق 36 طالبا ومعلمتين في مدرسة بالزرقاء
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة
-
بني مصطفى تلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية
-
الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي