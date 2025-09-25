الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا

وجاء تصريح الغزاوي عقب حادثة مهاجمة كلاب ضالة لطالبات مدارس في مدينة الرمثا، نتج عنها عقر طالبة في ساقها. وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع البلديات، تبذل جهودًا كبيرة للحد من انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة وجود خطة لإنشاء مراكز للسيطرة على توالدها، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأضافت الغزاوي أن نقابة الأطباء البيطريين قدمت خطة طوارئ لأمانة عمّان، تهدف إلى التعاون مع البلديات والعيادات البيطرية المرخصة من القطاع الخاص، لمعالجة الظاهرة ضمن آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت أن ضعف الموازنات البلدية ساهم في تأخير إنشاء مراكز متخصصة للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة، نظرًا لحاجتها إلى تمويلات مرتفعة وكلف مالية عالية.
واختتمت الغزاوي بالتأكيد على وجود اتفاقيات وتعاون مشترك بين الوزارة، والبلديات، وأمانة عمان، ونقابة الأطباء البيطريين، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه المشكلة المتزايدة.
