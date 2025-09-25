الخميس 2025-09-25 07:14 م
 

الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا

الخميس، 25-09-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري- أكدت مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، أسماء الغزاوي، أن الحلول المتوفرة حاليًا لدى الوزارة والبلديات لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة تقتصر على عمليات التطعيم والتعقيم فقط، مشددة على أن الأساليب الأخرى مثل الطخ أو التسميم ممنوعة قانونيًا.

وجاء تصريح الغزاوي عقب حادثة مهاجمة كلاب ضالة لطالبات مدارس في مدينة الرمثا، نتج عنها عقر طالبة في ساقها. وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع البلديات، تبذل جهودًا كبيرة للحد من انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة وجود خطة لإنشاء مراكز للسيطرة على توالدها، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأضافت الغزاوي أن نقابة الأطباء البيطريين قدمت خطة طوارئ لأمانة عمّان، تهدف إلى التعاون مع البلديات والعيادات البيطرية المرخصة من القطاع الخاص، لمعالجة الظاهرة ضمن آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.


وأوضحت أن ضعف الموازنات البلدية ساهم في تأخير إنشاء مراكز متخصصة للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة، نظرًا لحاجتها إلى تمويلات مرتفعة وكلف مالية عالية.


واختتمت الغزاوي بالتأكيد على وجود اتفاقيات وتعاون مشترك بين الوزارة، والبلديات، وأمانة عمان، ونقابة الأطباء البيطريين، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه المشكلة المتزايدة.

 
 
