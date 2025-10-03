الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وتحذير من الغبار في البادية

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا، نتيجة الغبار خاصة في مناطق البادية.
