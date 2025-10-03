الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وتحذير من الغبار في البادية

السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

الجمعة، 03-10-2025 10:38 م
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، يوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا، نتيجة الغبار خاصة في مناطق البادية.
 
 
