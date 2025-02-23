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الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
الأحد، 23-02-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت وزارة الإدارة المحلية، تعميما للبلديات بعدم إصدار تراخيص رخص مهن لأي من الأنشطة القطاعية التي تستوجب الترخيص لدى هيئة الإعلام، إلا بعد التحقق من وجود رخصة مهن سارية المفعول صادرة عن الهيئة وحسب الأصول.

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جاء ذلك تبعا لكتاب صادر عن هيئة الإعلام لوزارة الإدارة المحلية يشير لوجود عدد من المنشآت الحاصلة على رخص مهن تقتضي أعمالها الحصول على ترخيص من هيئة الإعلام.

 
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