الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الإدارة المحلية، تعميما للبلديات بعدم إصدار تراخيص رخص مهن لأي من الأنشطة القطاعية التي تستوجب الترخيص لدى هيئة الإعلام، إلا بعد التحقق من وجود رخصة مهن سارية المفعول صادرة عن الهيئة وحسب الأصول.

اضافة اعلان