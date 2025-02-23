الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام

جاء ذلك تبعا لكتاب صادر عن هيئة الإعلام لوزارة الإدارة المحلية يشير لوجود عدد من المنشآت الحاصلة على رخص مهن تقتضي أعمالها الحصول على ترخيص من هيئة الإعلام.
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