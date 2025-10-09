استقرار أسعار النفط عالميا

11:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749204 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، الخميس، مع تقييم المستثمرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي ربما يخفف حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط مقابل تعثر محادثات السلام في أوكرانيا وهو ما قد يبقي على العقوبات على روسيا ويكبح صادراتها. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 66.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 62.54 دولارا.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل و"حماس" توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع المحاصر.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدعو الحكومة للانعقاد الخميس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.



ومن المتوقع توقيع الاتفاق عند الساعة 12:00 ظهرا (09:00 بتوقيت غرينتش).



وقال كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، كلاوديو جاليمبرتي، في مذكرة "الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وسأتجنب التكهنات الآن نظرا للمحاولات العديدة السابقة التي لم تكتمل التي شهدناها في السابق".



ودعمت الحرب في غزة أسعار النفط إذ ظل المستثمرون يأخذون في اعتبارهم المخاطر المحتملة على إمدادات النفط العالمية إذا تطورت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.



واستبعد مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة مومو الاستثمارية في أستراليا ونيوزيلندا، أن يغير وقف إطلاق النار في غزة وضع إمدادات النفط في الشرق الأوسط لأن تحالف أوبك+ لم يحقق أهدافه لزيادة الإنتاج.