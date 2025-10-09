وفاة طفل دهساً على الممر التنموي

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة متوسطة.
كذلك تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة كاستخدام الهاتف النقال، وعدم الالتزام بقواعد المرور.
