الخميس 2025-10-09 10:20 ص
 

وفاة طفل دهساً على الممر التنموي

الخميس، 09-10-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-    قال الملازم 2 محمد الخوالدة من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث دهس على طريق الممر التنموي لطفل، نتج عنه وفاة طفل قُدِّرَ عمره بين 12-15 عامًا.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة متوسطة.

كذلك تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة كاستخدام الهاتف النقال، وعدم الالتزام بقواعد المرور.
 
 
