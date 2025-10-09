الخميس 2025-10-09 11:53 ص
 

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الخميس، 09-10-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في اليمن.

كما يعقد المجلس في المساء جلسة مشاورات مغلقة أيضا بشأن تقرير أمين عام الأمم المتحدة الاخير بشأن القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل.

 
 
