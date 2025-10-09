مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن

كما يعقد المجلس في المساء جلسة مشاورات مغلقة أيضا بشأن تقرير أمين عام الأمم المتحدة الاخير بشأن القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل.
