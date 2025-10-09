الخميس 2025-10-09 08:49 ص
 

حادث سير بين 6 مركبات في شارع الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-  قالت إدارة السير إن حادث سير وقع في شارع الأردن، بعد مستشفى الملكة علياء، ونتج عنه تباطؤ في حركة المرور بالمنطقة.اضافة اعلان


وأضافت أن الحادث تَضمَّن ست مركبات، فيما تتواجد كوادر إدارة السير والدفاع المدني في الموقع للتعامل مع الحادث وتنظيم حركة السير.
 
 
