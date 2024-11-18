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الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة المعتقل في سوريا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الإثنين، 18-11-2024 06:47 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلاً في سوريا منذ عام ٢٠١٧، وتأمين عودته إلى المملكة اليوم.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن السلطات السورية أفرجت عن الصحفي عمير الغرايبة بموجب عفو رئاسي خاص صدر عن فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وقامت السفارة الأردنية في دمشق باصطحابه إلى الحدود الأردنية عبر سيارة رسمية تابعة للسفارة، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.

وبيّن السفير القضاة أن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق تابعت ظروف اعتقال الصحفي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.

وثمّن السفير القضاة موقف الجمهورية العربية السورية الشقيقة بإصدار عفو رئاسي خاص للإفراج عن الصحفي الغرايبة، مشيداً بجهود السلطات السورية وتعاونها في تسهيل عملية الإفراج عنه.
 
gnews

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