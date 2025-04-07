الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بادر أثناء القمة التي جمعته في القاهرة الاثنين، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، لإجراء اتصال مع الرئيس الأميركي لبحث الوضع في غزة.

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