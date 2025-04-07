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الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة

جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الإثنين، 07-04-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بادر أثناء القمة التي جمعته في القاهرة الاثنين، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، لإجراء اتصال مع الرئيس الأميركي لبحث الوضع في غزة.

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وجاء في بيان أصدره قصر الإليزيه: "أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية ناقشت الوضع في غزة".

 
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