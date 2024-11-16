الإماراتي الجافلة وملاحه اللتواني رودنيتسكي يتوجان بلقب باها الأردن العالمي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، توج المهندس عامر البشير، الفائزين في باها الأردن الذي أقيم في ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة.

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وظفر السائق الإماراتي خالد الجافلة بلقب باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها والذي اختتم اليوم السبت في العقبة.

وتوج الدراج الاماراتي محمد البلوشي بلقب باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية الدفع " كوادز" - فيم- باها، ونال الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني لقب فئة الدراجات الرباعية الدفع "كوادرز" .



وكانت مدينة العقبة وصحراء وادي رم والديسي شهدت منافسات باها الأردن على مدار 3 أيام.وحقق السائق الإماراتي خالد الجافلة وملاحه اللتواني اندريه رودنيتسكي تقدما في باها الأردن بعد تأخر السائق البرتغالي جواو فيريرا وملاحة مواطنه فيليبي بالميرو نحو 3.5 ثواني، وكان الجافلة أسرع بـ 42 ثانية، ليتقدم ويحقق لقب باها الأردن لأول مرة بفارق 38.5 ثانية عن منافسه السائق فيريرا الذي جاء في المركز الثاني، وحقق البرتغالي جواو دياس وملاحه مواطنه جونكالو ريس المركز الثالث.



وقال الجافلة: "لقد بذلنا قصارى جهدنا اليوم لمحاولة الفوز بالمرحلة ، يوم أمس خسرنا 3.5 ثانية، لقد كانت مسافة المسار اليوم أقصر، ولكنها كانت سريعة جدا، وخسرنا بعض الوقت وسط الغبار لمسافة 20 كم تقريبا. لكننا فزنا بالرالي وبفئة تشالنجر، الآن نتطلع لتحقيق انجاز في باها دبي المقبل".



وأضاف صاحب مركز الوصافة السائق فيريرا: "لقد كانت مرحلة فائقة السرعة ومليئة بالتحديات، أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه خلال الأيام الماضية في المستقبل، إذا أتيحت لي الفرصة، أود أن آتي إلى الأردن مرة أخرى."



وأضاف صاحب المركز الثالث دياس: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، لقد كانت مشاركتي في باها الأردن الأولى من نوعها، وكانت تجربتي فريدة من نوعها، وأروع مرحلة في حياتي، وكان فريقي مثالثا في باها الأردن".



ونال الدراج الإماراتي محمد البلوشي لقب باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات - فيم باها، ليحقق لقبه الرابع على الوالي منذ عام 2019، ما يعطيه فرصة قوية للمنافسة في باها دبي الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات - فيم باها التي ستقام في دبي نهاية الشهر الحالي.



وتفوق الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني ضمن منافسات باها الأردن لفئة الدراجات الرباعي الدفع "كوادز" على متصدر البطولة مواطنه هاني النوميسي الذي جاء بالمركز الثاني ليفوز الشيباني بفئة الدراجات الرباعية، وحصل السعودي عبد العزيز العطاوي على المركز الثالث.