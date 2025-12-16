الثلاثاء 2025-12-16 12:30 م

"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
الثلاثاء، 16-12-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان


وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.


ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: التقارير الدورية - وزارة الاتصال الحكومي

 
 


gnews

أحدث الأخبار

‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

أخبار الشركات ‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي

أسواق ومال الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

أخبار الشركات CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

أخبار الشركات جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، حسبما أفادت به الحماية المدنية المكسيكية، اليوم الثلاثاء. ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث ف

عربي ودولي المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

ا

منوعات صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي



 






الأكثر مشاهدة