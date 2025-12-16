"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: التقارير الدورية - وزارة الاتصال الحكومي
