الثلاثاء 2025-12-16 09:19 م

جمعية مكافحة السرطان تنتخب هيئة إدارية جديدة

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 16-12-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري- انتخبت جمعية مكافحة السرطان الأردنية هيئتها الإدارية الجديدة خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة الماضية بحضور الأعضاء العاملين ووفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، انتخب الدكتور عمر النمري رئيسا للجمعية للدورة المقبلة، ولمدة ثلاث سنوات، فيما تشكلت الهيئة الإدارية الجديدة من، سهى دعمس نائبا للرئيس، وهيثم كساسبة أمينا للسر، وأحمد الناطور أمينا للصندوق، ومي فاخوري مقررا للجنة الاجتماعية، وميس الماني وماري نفاع عضوين.


وأكدت الجمعية أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود الرامية إلى دعم برامج مكافحة السرطان، وتعزيز التوعية والوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تقديم الدعم لمرضى السرطان وذويهم، بما يتماشى مع الجهود الوطنية والمجتمعية في هذا المجال.


وشددت على التزامها بتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، ومواصلة رسالتها في مكافحة مرض السرطان وتعزيز برامج الوقاية، لتعزيز دور المجتمع المدني في جهود مكافحة المرض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين

مدارس في الأردن تعلن تعليق الدوام للصفوف الثلاثة الأولى فقط

أخبار محلية مدارس في الأردن تعلن تعليق الدوام للصفوف الثلاثة الأولى فقط

لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين

عربي ودولي لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين

تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء

أخبار محلية تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء

العدوان يلتقي فعاليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح

أخبار محلية العدوان يلتقي فعاليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح

ل

أخبار محلية متابعة للقائهم مع الملك.. العيسوي يلتقي متقاعدين خدموا بمعية جلالته

ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد

9300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين 9300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي



 






الأكثر مشاهدة