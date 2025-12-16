جمعية مكافحة السرطان تنتخب هيئة إدارية جديدة

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، انتخب الدكتور عمر النمري رئيسا للجمعية للدورة المقبلة، ولمدة ثلاث سنوات، فيما تشكلت الهيئة الإدارية الجديدة من، سهى دعمس نائبا للرئيس، وهيثم كساسبة أمينا للسر، وأحمد الناطور أمينا للصندوق، ومي فاخوري مقررا للجنة الاجتماعية، وميس الماني وماري نفاع عضوين.
وأكدت الجمعية أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود الرامية إلى دعم برامج مكافحة السرطان، وتعزيز التوعية والوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تقديم الدعم لمرضى السرطان وذويهم، بما يتماشى مع الجهود الوطنية والمجتمعية في هذا المجال.
وشددت على التزامها بتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، ومواصلة رسالتها في مكافحة مرض السرطان وتعزيز برامج الوقاية، لتعزيز دور المجتمع المدني في جهود مكافحة المرض.
