"نحن ننهض" ينظم فعالية في إربد حول اتخاذ القرار الجماعي

الوكيل الإخباري- نظم مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة"، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الشباب، فعالية بعنوان: "اتخاذ القرار الجماعي"، ضمن مشروع "ترابط الشباب"، بهدف الاختيار والتصويت على القضايا المجتمعية ذات الأولوية التي تعكس احتياجات المجتمع المحلي.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، الذي رعى الفعالية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "ترابط الشباب" يعد نموذجا متقدما في تمكين الشباب وإشراكهم بصورة منهجية في تحديد الأولويات وتحليل القضايا المحلية وصياغة مقترحات قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن فعالية اتخاذ القرار الجماعي جاءت لاختيار أكثر خمس قضايا ذات أولوية عبر التصويت التشاركي والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحا وتأثيرا، وتعزز دور الشباب شركاء فاعلين في منظومة الحوكمة المحلية.



وأوضح أن اللقاء يجسد حالة متقدمة من العمل التشاركي والمسؤولية المشتركة، ويعكس الدور المحوري للمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الشباب، في دعم مسارات التنمية المحلية وبناء نماذج تعاون مؤسسية مستدامة.



وبين العزام أن الفعالية تنسجم مع محاور استراتيجية وزارة الإدارة المحلية، التي تركز على تعزيز الحوكمة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في صنع القرار المحلي.



من جهته، قال المدير العام لمركز "نحن ننهض"، عامر أبو دلو، إن برنامج "ترابط الشباب" ينطلق من إيمان راسخ بأهمية تمكين الشباب والشابات، وتوسيع مساحة مشاركتهم في صنع القرار المحلي، من خلال بناء قدراتهم على تحليل القضايا المجتمعية والتفاعل المباشر مع أصحاب المصلحة وصناع القرار".



وأوضح أن عمل المشروع ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، ويتقاطع مع منظومة التحديث الشامل بمساراتها الثلاث التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، إضافة إلى انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2023–2026، والاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وأجندة الشباب والسلم والأمن.



وأشار أبو دلو إلى أن فعالية اتخاذ القرار الجماعي تمثل مرحلة محورية في البرنامج، وتأتي تتويجا لمسار تدريبي شارك فيه الشباب، حيث وفرت مساحة تفاعلية جمعتهم مع أصحاب المصلحة وصناع القرار في حوار مباشر وتشاركي، جسد نموذجا عمليا لتطبيق نهج اتخاذ القرار الجماعي في العمل التنموي المحلي.



واستعرض عددا من القضايا المجتمعية التي عمل عليها الشباب ضمن البرنامج، والتي عكست أولويات نابعة من احتياجات المجتمع المحلي، وشملت قلة توفر المساحات الآمنة والمجتمعية، ضعف إشراك الشباب في تحديد الاحتياجات التنموية، افتقار الشباب إلى المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب عزوف الشباب عن المشاركة في المجالس المنتخبة، تراجع الارتباط بالهوية والثقافة الوطنية، غياب أدوات قياس الأداء والحوكمة في البلديات، فضلا عن تصاعد خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي وضعف فرص التشبيك بين الشباب وسوق العمل.



وأضاف أن الشباب عملوا خلال الفترة الماضية على تصميم هذه القضايا استنادا إلى التحديات القائمة ونتائج الدراسات الميدانية، قبل إشراكهم في عملية تصويت تشاركية وشفافة لاختيار خمس قضايا ذات أولوية من أصل ثماني قضايا، سيتم دعمها وتمويلها تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع مجتمعية قابلة للتنفيذ.



كما أوضح أبو دلو أن القضايا الخمس الفائزة ستعمل على معالجة التحديات ذات الأولوية، مؤكدا أن المركز سيقدم الدعم اللازم لها من خلال الإسناد الفني والمتابعة وبناء القدرات، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى تدخلات عملية وتعزيز أثرها المجتمعي.



وأكد أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع وزارة الشباب وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني تشكل رافعة أساسية لنجاح البرنامج لما توفره من دعم نوعي يعزز ثقافة المشاركة وبناء نماذج تعاون مؤسسية مستدامة.