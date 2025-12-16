ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد

وأكد سمو ولي العهد، خلال فعالية لإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة السلام بمحافظة مأدبا، أن الأردن نموذج يحتذى به في التآخي والتسامح، متمنيا أن يعود العام الجديد بالخير على الأردن وأهله.
وأشار محافظ مأدبا حسن الجبور، خلال الفعالية، إلى أهمية القيم الهاشمية الأصيلة التي تقدم للعالم نموذجا راسخا في التآخي الإنساني والمحبة.
وأعرب راعي كنيسة اللاتين في مأدبا، قدس الأب طارق أبو حنا، في كلمة له، عن تقدير أبناء الطوائف المسيحية في مأدبا لحضور سمو ولي العهد بينهم لمشاركتهم الفرح بالأعياد وإضاءة شجرة الميلاد.
ولفت مدير أوقاف مأدبا عيسى البواريد إلى أن مادبا تجسد صورة الوئام والسلام والخير.
وضمت فعاليات حفل إضاءة الشجرة عرضا موسيقيا من أداء فرقة كشافة دير اللاتين وفرقة كشافة الروم الأرثوذكس.
وحضر الحفل عدد من رجال الدين المسيحي، ووجهاء وممثلون عن أبناء وبنات الطوائف المسيحية في مأدبا.
