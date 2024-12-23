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الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

لاجئون سوريون | أرشيفية
لاجئين سوريين
الإثنين، 23-12-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مصدر في وزارة الداخلية عن عودة 12800 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى أمس الأحد 22 كانون أول.

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وقال المصدر  إن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين.


وتوقع المصدر عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.

 
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