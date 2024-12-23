الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

وقال المصدر إن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين.
وتوقع المصدر عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.
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