الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر في وزارة الداخلية عن عودة 12800 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى أمس الأحد 22 كانون أول.

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وقال المصدر إن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين.