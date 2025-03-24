الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية الذي يصرفه صندوق المعونة الوطنية 47751 أسرة تضمّ ما مجموعه 143529 فردا، وبتكلفة مالية شهرية تقدر بـ 20867161 دينارا أردنيا، وفقا للتقرير السنوي لصندوق المعونة الوطنية لعام 2024.

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ويستهدف البرنامج تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي تنتمي إلى فئات معينة تواجه تحديات اقتصادية وصحية تمنع رب الأسرة من العمل، وتشمل أسر المسنين الذين تجاوزوا سن العمل والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو معيقة، وذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون ممارسة أي نشاط اقتصادي يوفر لهم مصدر دخل مستداما.



وبحسب البيانات، فإن البرنامج يقدم مساعدات مالية شهرية تُصرف بانتظام، وتتراوح قيمتها بين 45 و200 دينار، وتُحدد قيمة المساعدات المالية التي تُمنح للأسر بناءً على نتائج تحليل مؤشرات الفقر التي يتم قياسها باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة بشأن احتياجات الأسرة، بحيث يشمل التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، بما في ذلك دخل الأسرة، ومستوى المعيشة وعدد أفراد الأسرة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الأسر، وتوفير دعم مالي مستدام يساعد في تحسين جودة حياتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.