الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر

وبحسب البيانات، فإن البرنامج يقدم مساعدات مالية شهرية تُصرف بانتظام، وتتراوح قيمتها بين 45 و200 دينار، وتُحدد قيمة المساعدات المالية التي تُمنح للأسر بناءً على نتائج تحليل مؤشرات الفقر التي يتم قياسها باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة بشأن احتياجات الأسرة، بحيث يشمل التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، بما في ذلك دخل الأسرة، ومستوى المعيشة وعدد أفراد الأسرة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الأسر، وتوفير دعم مالي مستدام يساعد في تحسين جودة حياتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.
وأظهرت البيانات أن برنامج المعونات الشهرية يولي اهتمامًا خاصًا للأسر التي ترأسها النساء، نظرا لاعتبارهنّ من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههن، وقد أظهرت البيانات أن هذه الأسر تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، حيث بلغت نسبتها 64% من مجموع الأسر المستهدفة.
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