الاردن يدين استهداف الاحتلال لمتضامنة أميركية مع الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتضامنة الأميركية من أصول تركية، أيسينور إزجي إيجي، جريمة نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

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‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن هذه الجريمة التي استهدفت متضامنة مع الشعب الفلسطيني الشقيق تعد استمرارا لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وانعكاسا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تغذي الكراهية والتطرف وتحرض المستوطنين على استهداف وقتل الفلسطينيين وكل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.