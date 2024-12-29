 
الأحد 2024-12-29 04:07 م
 

الاردن يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 29-12-2024 03:10 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية التصعيدية التي تنتهك حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، محملةً إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الانتهاكات التي تتم بحماية من شرطتها. اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات والخروقات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، محذراً من خطورة هذه الممارسات والانتهاكات، التي تتم بتشجيعٍ من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وشدد السفير القضاة على أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مجدداً التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
 
gnews

أحدث الأخبار

لانا

أخبار الشركات "Zain Esports " تحقق نموا كبيرا في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية

الشمس

أخبار محلية الاردن ... تحذير من النظر إلى الشمس يوم السبت

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي "طيور الأسد".. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة

ن

أخبار محلية تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني

ت

أخبار محلية تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

ا

اقتصاد محلي عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023



 




الأكثر مشاهدة