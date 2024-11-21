الاردن يدين مجزرة بيت لاهيا بأشد العبارات

01:07 م

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الوكيل الإخباري- ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات جريمة قصف إسرائيل حياً سكنياً في بيت لاهيا، ومنزلاً في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ٨٠ شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن، مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.



‏وجدد السفير القضاة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها.