الاردن يدين مجزرة بيت لاهيا بأشد العبارات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن، مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وجدد السفير القضاة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها.
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