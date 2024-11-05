الاردن يشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الوكيل الإخباري- شاركت المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. اضافة اعلان





وكانت الجلسة الافتتاحية قد تضمنت كلمة ألقاها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.



وناقشت الدورة الوزارية عددا من القضايا الاقتصادية المهمة منها التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، كما خُصصت جلسة وزارية لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، حيث استعرض الوزراء المعنيون تجارب بلدانهم في مجال أنظمة الدفع الرقمية.



وخلال كلمته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني سياسات تدعم التحول الرقمي في الدول الأعضاء. كما أشار إلى جهود المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءته ومساهمته في النمو المستدام.



وسلط السميرات الضوء على التقدم الذي حققه قطاع المدفوعات الرقمية في الأردن، مشيرًا إلى تأسيس نظام المدفوعات الفورية JoMoPay في عام 2014، ونظام الفوترة الإلكتروني eFAWATEERcom، الذي يدعم الآن أكثر من 560 مفوترًا ويقدم خدمات رقمية تسهم في تسهيل وتبسيط الخدمات المالية الحكومية.



كما شدد على التزام الأردن بتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023-2028.



ودعا السميرات إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في التحول الرقمي لأنظمة الدفع، من خلال تبادل الخبرات ودعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.



يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، التي تأسست عام 1981، تعد الإطار الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.