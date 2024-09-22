الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من الاثنين وحتى مساء السبت 5 تشرين الأول المقبل، بنسب بين 6 - 50%. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه، في بيان إنّ العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.



ودعا القضاة، الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار العروض والتخفيضات.



وبين، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمّان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).



وأشارة إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.



وأضاف القضاة، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق.



وأوضح القضاه، أن بامكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك،التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوي الموجوده على مداخل الاسواق، أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة.