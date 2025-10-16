صورة صادمة في مترو تركيا تُشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أثارت صورة في مترو مدينة إزمير التركية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما أظهرت امرأة تنظف شعر رجل يجلس أمامها، ووُصفت اللقطة بأنها "غريبة" و"غير لائقة" من بعض المتابعين.

مع ذلك، دافع آخرون عن الموقف، معتبرين أن الصورة قد أُسيء تفسيرها، وربما كانت المرأة والدته تداعب شعره أو تساعده بطريقة بسيطة، مشددين على ضرورة عدم إصدار أحكام من لقطة واحدة دون معرفة التفاصيل.



تحولت الصورة خلال ساعات إلى موضوع متداول في تركيا، وأثارت نقاشاً حول الذوق العام وسرعة الحكم على الآخرين من مجرد صورة.



