الخميس 2025-10-16 11:58 ص
 

زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

خطوط النشاط الزلزالي
خطوط النشاط الزلزالي
 
الخميس، 16-10-2025 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات مقاطعة بابوا الإندونيسية، الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي أو تقارير فورية عن أضرار.اضافة اعلان


وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة  (05:48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تتتت

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يسلم مفاتيح الشقق السكنية وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة.

أخبار محلية تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا

نقود

اقتصاد محلي قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

ارشيفية

فلسطين شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه

ا

فن ومشاهير حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

dccd

أخبار الشركات آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )

7ه

منوعات اليوم العالمي للغذاء.. مناسبة لتعزيز الوعي ومكافحة الجوع عالميا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة