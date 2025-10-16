زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

09:56 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات مقاطعة بابوا الإندونيسية، الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي أو تقارير فورية عن أضرار.





وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة (05:48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا.