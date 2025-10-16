الخميس 2025-10-16 10:00 ص
 

فروسية وأخلاق: فارس يتدخل في اللحظة الحاسمة لإنقاذ منافسه في بريطانيا - فيديو

الخميس، 16-10-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   في مشهد استثنائي يجسد الشجاعة والروح الرياضية، خطف فارس بريطاني الأضواء بعد أن أنقذ منافسه من السقوط تحت أقدام الخيول المسرعة، خلال سباق خيول أُقيم في مضمار ليستر بالمملكة المتحدة.

و خلال السباق، كاد الفارس كالوم رودريغيز أن يسقط عن حصانه "نوس مايو" بعد أن تعثر بشكل مفاجئ، وظهرت عليه محاولات شاقة للبقاء على السرج، لكنها كانت بلا جدوى، مع ازدياد فقدان الحصان لتوازنه واقتراب الخيول المسرعة من الخلف.

و في تلك اللحظة، تدخّل الفارس دانيال موسكت، الذي كان يركب الحصان "لوان"، واقترب بسرعة من رودريغيز، ثم مدّ ذراعه وأمسكه ليعيده إلى وضع التوازن، منقذًا إياه من سقوط شبه مؤكد ودهس محتمل.

 

