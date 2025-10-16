فروسية وأخلاق: فارس يتدخل في اللحظة الحاسمة لإنقاذ منافسه في بريطانيا - فيديو

الوكيل الإخباري- في مشهد استثنائي يجسد الشجاعة والروح الرياضية، خطف فارس بريطاني الأضواء بعد أن أنقذ منافسه من السقوط تحت أقدام الخيول المسرعة، خلال سباق خيول أُقيم في مضمار ليستر بالمملكة المتحدة.



و خلال السباق، كاد الفارس كالوم رودريغيز أن يسقط عن حصانه "نوس مايو" بعد أن تعثر بشكل مفاجئ، وظهرت عليه محاولات شاقة للبقاء على السرج، لكنها كانت بلا جدوى، مع ازدياد فقدان الحصان لتوازنه واقتراب الخيول المسرعة من الخلف.

و في تلك اللحظة، تدخّل الفارس دانيال موسكت، الذي كان يركب الحصان "لوان"، واقترب بسرعة من رودريغيز، ثم مدّ ذراعه وأمسكه ليعيده إلى وضع التوازن، منقذًا إياه من سقوط شبه مؤكد ودهس محتمل.







A wonderful act by jockey

This truly is the sport of NOBLES.

pic.twitter.com/jAxq67o3i7 This is what I love to see in horse racing!A wonderful act by jockey @D_Muscutttt to help a fellow jockey avoid falling.This truly is the sport of NOBLES. October 14, 2025