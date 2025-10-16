فروسية وأخلاق: فارس يتدخل في اللحظة الحاسمة لإنقاذ منافسه في بريطانيا - فيديو

و خلال السباق، كاد الفارس كالوم رودريغيز أن يسقط عن حصانه "نوس مايو" بعد أن تعثر بشكل مفاجئ، وظهرت عليه محاولات شاقة للبقاء على السرج، لكنها كانت بلا جدوى، مع ازدياد فقدان الحصان لتوازنه واقتراب الخيول المسرعة من الخلف.
و في تلك اللحظة، تدخّل الفارس دانيال موسكت، الذي كان يركب الحصان "لوان"، واقترب بسرعة من رودريغيز، ثم مدّ ذراعه وأمسكه ليعيده إلى وضع التوازن، منقذًا إياه من سقوط شبه مؤكد ودهس محتمل.
A wonderful act by jockey @D_Muscutttt to help a fellow jockey avoid falling.
This truly is the sport of NOBLES.
pic.twitter.com/jAxq67o3i7
-
