الخميس 2025-10-16
 

الشديفات يتفقد مدرسة خديجة في الرصيفة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
 
الخميس، 16-10-2025

الوكيل الإخباري-   حضر مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، اليوم الخميس، السلام الملكي والطابور الصباحي في مدرسة خديجة بنت خويلد، بحضور مديرة المدرسة الأستاذة سمر شاهين.

وأكد الشديفات أهمية تفقد وسائل التدفئة والمحروقات في المدرسة، استعدادا لقرب فصل الشتاء، مؤكداً ضرورة وضع المحروقات في مكان بعيد وآمن.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمرافق المدرسة والغرف الصفية والساحة الخارجية والسجلات الإدارية في المدرسة كما شدد على أهمية الحضور المبكّر، وفي الوقت ذاته أكد أهمية رصد الحضور والغياب أولاً بأول ورقياً وإلكترونياً.


من جانب آخر، اطمأن الشديفات على سير العملية التعليمية مشيراً إلى أهمية البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية، وضرورة متابعة الأوراق الداعمة لتعويض الفاقد التعليمي، كما أكد الشديفات أهمية مبادرة لمدرستي أنتمي والأنشطة المتعلقة بها وكيف أسهمت المبادرة في تعزيز ثقافة المحافظة على نظافة المدرسة ورفع الشعور بالانتماء للوطن.

 
 
