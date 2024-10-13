 
الأحد 2024-10-13 03:24 م
 

الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

وزير الاقتصاد الرقمي
وزير الاقتصاد الرقمي
الأحد، 13-10-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي حول أهمية الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

اضافة اعلان


وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.


وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).

 
gnews

أحدث الأخبار

لاغ

أخبار الشركات "زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها

وزير المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة ناهد عميش في لقاء مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا

أخبار محلية السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

أرشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وزير الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

طائرة

عربي ودولي فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف



 


الأكثر مشاهدة