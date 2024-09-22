الاقتصاد الرقمي تطلق التقرير الوطني لمرصد ريادة الأعمال العالمي 2023-2024

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الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والجامعة الألمانية الأردنية وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية لمرصد ريادة الأعمال(GEM) لعام 2023/2024، حيث يُعد هذا التقرير أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيّم حالة ريادة الأعمال على مستوى العالم ويُعتبر مرجعًا هامًا لفهم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه مختلف الاقتصادات. اضافة اعلان





وأشار التقرير العالمي لمرصد ريادة الأعمال لعام 2023/2024 إلى تحقيق الأردن قفزات نوعية في عدة مؤشرات فقد ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (TEA) من 9.1% في عام 2020 إلى 15.7% في عام 2024، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة عالميًا من المرتبة (34) عام 2020 إلى المرتبة (15) عام 2024 بين 46 دولة مشاركة. كما أظهرت آراء الخبراء المشاركين في التقرير تحسنًا ملحوظًا في السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، حيث ارتفعت درجة التقييم من (4.5) عام 2020 إلى (5.1) عام 2024، بفضل البرامج الريادية التي تُقدمها الحكومة وذلك بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والسياسة الوطنية لريادة الاعمال التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وأكدت الوزارة على أهمية التقرير في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، حيث يقدم رؤية شاملة لواقع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها، مع إبراز التقدم الملحوظ الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة. كما يعكس التقرير التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، ما يؤكد الالتزام المستمر بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير السياسات والمبادرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.



وقد أوضحت الوزارة أن إعداد التقرير الوطني وجمع البيانات الخاصة به تم بالاستناد إلى مسحين رئيسيين. الأول هو مسح السكان للبالغين (APS)، والذي شمل عينة عشوائية لا تقل عن 2,000 شخص من كل دولة مشاركة، ويحدد النسبة من البالغين الذين يبدؤون أو يديرون أعمالًا جديدة. والثاني هو مسح الخبراء الوطني (NES)، الذي استطلع آراء ما لا يقل عن 36 خبيرًا وطنيًا لتقييم جودة بيئة ريادة الأعمال في الأردن ، وللاطلاع على التقرير الوطني، يمكن زيارة الرابط التالي: https://shorturl.at/eJKbZ



ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد التقرير الوطني للمرصد العالمي لريادة الأعمال من أهم التقارير بهذا الجانب، ويتضمن عدة محاور أبرزها التمويل، السياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال.