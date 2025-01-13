الامن العام : جريمة قتل في عمان

12:53 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان المشكل لمتابعة التحقيقات في مقتل أحد المواطنين بعدما عثر عليه متوفي داخل مركبته شمال العاصمة أمس وتبيّن وجود شبهة جنائية بوفاته أنهى تحقيقاته بعد تحديد هوية الفاعل والقبض عليه . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى من اكتشاف الجريمة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها ومتابعة الأدلة كافّة، ما مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.



وبالتحقيق معه اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين الضحيه إثر خلافات مالية بينهما وأنه قام بخنقه أثناء ذلك وتركه داخل المركبة وغادر المكان، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى .