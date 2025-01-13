الامن العام : جريمة قتل في عمان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى من اكتشاف الجريمة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها ومتابعة الأدلة كافّة، ما مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.
وبالتحقيق معه اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين الضحيه إثر خلافات مالية بينهما وأنه قام بخنقه أثناء ذلك وتركه داخل المركبة وغادر المكان، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى .
-
أخبار متعلقة
-
عاجل وزير الطاقة: ندرس إيصال الغاز إلى المنازل في عمان والزرقاء
-
تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني
-
مجلس الوزراء يقرر احالة ضباط الى التقاعد
-
الضمان يدعو المنشآت لتزويده ببيانات أجور العاملين عن الشهر الحالي قبل نهاية آذار
-
427 الف حاوية وردت للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة العام الماضي
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين
-
4 جرائم دموية مؤسفة في الأردن خلال أسبوع
-
مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين