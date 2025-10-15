وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

وأشار الخرابشة خلال لقائه نظيره اللبناني جوزيف الصدي، إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.
ولفت النظر إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الربط الكهربائي وإيصال الغاز الطبيعي.
وبحث الخرابشة والصدي، إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
