وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
وأشار الخرابشة خلال لقائه نظيره اللبناني جوزيف الصدي، إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.

ولفت النظر إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الربط الكهربائي وإيصال الغاز الطبيعي.


وبحث الخرابشة والصدي، إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 
 
