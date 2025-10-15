وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وأشار الخرابشة خلال لقائه نظيره اللبناني جوزيف الصدي، إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.

اضافة اعلان



ولفت النظر إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الربط الكهربائي وإيصال الغاز الطبيعي.