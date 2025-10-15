الأربعاء 2025-10-15 03:57 م
 

إنستغرام يفرض قيودا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار

الوكيل الإخباري-   أعلن إنستغرام عن تطبيق مجموعة قيود جديدة لحماية المستخدمين القُصّر من المحتوى غير المناسب، تشمل تصفية المحتوى، تقييد المحادثات، والتحكّم في الحسابات التي يمكنهم التفاعل معها.

📌 أبرز الإجراءات:
المستخدمون دون 18 عامًا لن يروا إلا محتوى مصنّف PG-13 افتراضيًا.
لا يمكن تغيير الإعدادات دون موافقة الوالدين.
تقديم مرشّح جديد يُسمى "المحتوى المحدود" يمنع ظهور منشورات وتعليقات غير ملائمة.
تقييد المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تُفعّل "المحتوى المحدود".


🧒 حسابات المراهقين:
لا يمكنهم متابعة حسابات تنشر محتوى غير مناسب، أو رؤية محتواها حتى لو تابعوها.
هذه الحسابات ستُزال من التوصيات ونتائج البحث.
تقليل المحتوى غير المناسب في الرسائل المباشرة.
حظر تلقائي للكلمات والمواضيع المرتبطة بـ الكحول، الدم، إيذاء النفس، واضطرابات الأكل – حتى عند كتابتها بشكل خاطئ.


💡 الخلفية:
الخطوة تأتي بعد تصاعد المخاوف القانونية حول تأثير روبوتات الدردشة على القاصرين، وتزايد المطالب بفرض رقابة أبوية أقوى على المحتوى الرقمي.

 

لبنان 24 

 
 
