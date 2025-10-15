بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بوتين إن هذه الانتخابات هي نجاح كبير، وستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية في سوريا.

وأعرب عن استعداد روسيا للتواصل مع سوريا عبر وزارتي الخارجية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات السابقة.



وأكد بوتين استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع دمشق، مضيفا أن "مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما".