بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

وقال بوتين إن هذه الانتخابات هي نجاح كبير، وستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية في سوريا.
وأعرب عن استعداد روسيا للتواصل مع سوريا عبر وزارتي الخارجية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات السابقة.
وأكد بوتين استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع دمشق، مضيفا أن "مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما".
وأشار إلى أن العلاقات الروسية السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الضيقة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري.
-
أخبار متعلقة
-
الناتو يتوقع مبادرات جديدة من الحلفاء لبرنامج ممول لدعم أوكرانيا عسكريا
-
منخفض جوي وأمطار غزيرة في 8 دول عربية نهاية الأسبوع - اسماء
-
اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد
-
ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي
-
هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية
-
الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم
-
الشرع يزور روسيا اليوم وسيطالب بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا
-
اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026