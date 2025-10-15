الأربعاء 2025-10-15 03:57 م
 

بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع.
 
الأربعاء، 15-10-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر.

اضافة اعلان


وقال بوتين إن هذه الانتخابات هي نجاح كبير، وستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية في سوريا.
وأعرب عن استعداد روسيا للتواصل مع سوريا عبر وزارتي الخارجية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات السابقة.


وأكد بوتين استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع دمشق، مضيفا أن "مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما".


وأشار إلى أن العلاقات الروسية السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الضيقة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل

أخبار محلية المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.

أخبار محلية وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

اغ

المرأة والجمال 4 وصفات طبيعية لتقشير البشرة بلطف وإشراقة صحية

ه88ه8ه

تكنولوجيا إنستغرام يفرض قيودا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

يؤيؤ

تكنولوجيا رغم كثرة الاعتماد عليه.. الباحثون يفقدون الثقة بالذكاء الاصطناعي

اغ

تكنولوجيا مايكروسوفت: هذه الوظائف عرضة للخطر في عصر الـAI

ق

فيديو منوع 5 علامات تشير إلى بداية مرض السكري!



 
 





الأكثر مشاهدة