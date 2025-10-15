الأربعاء 2025-10-15 02:07 م
 

مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية

الأربعاء، 15-10-2025 02:01 م
الوكيل الإخباري-   نقل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة وإنجازاتهم النوعية في التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها المدمرة.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى الإدارة ولقائه بمديرها ومرتباتها، أن مديرية الأمن العام تولي ملف مكافحة المخدرات أولوية قصوى، وتعمل على تسخير جميع الإمكانات لتعزيز الجهود الميدانية والاستخبارية الهادفة إلى القضاء على مصادر هذه الآفة وتجفيف منابعه.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن ما تحقق من نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، جاء ثمرة التناغم والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مثمناً مستوى التعاون والشراكة في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات عبر الحدود.
 
 
