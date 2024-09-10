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الامن العام : نتعامل بحزم مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الثلاثاء، 10-09-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري-    قالت مديرية الامن العام في بيان انها تعاملت مع عدد محدود من المخالفات أو المشادات والمشاجرات البسيطة خارج مراكز الاقتراع وجميعها لم تؤثر على سير عملية الاقتراع .

واضافت : نعول على وعي المواطن  والابتعاد عن أي سلوك سلبي او مخالفة للقانون .

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واضافت : نتعامل وفق احكام القانون وبحزم  مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها منذ الصباح.

 
gnews

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