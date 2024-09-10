الامن العام : نتعامل بحزم مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الامن العام في بيان انها تعاملت مع عدد محدود من المخالفات أو المشادات والمشاجرات البسيطة خارج مراكز الاقتراع وجميعها لم تؤثر على سير عملية الاقتراع .



واضافت : نعول على وعي المواطن والابتعاد عن أي سلوك سلبي او مخالفة للقانون .

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