الامن العام : نتعامل بحزم مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها

واضافت : نعول على وعي المواطن والابتعاد عن أي سلوك سلبي او مخالفة للقانون .
واضافت : نتعامل وفق احكام القانون وبحزم مع أية مخالفات حاول البعض ارتكابها منذ الصباح.
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