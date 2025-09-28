الانتهاء من تنفيذ طريق رم الراشدية بطول 19 كلم

الوكيل الإخباري- استكملت وزارة الأشغال العامة تنفيذ الطريق الواصل ما بين مثلث رم وبلدة الراشدية في لواء القويرة التابع لمحافظة العقبة.

وبين محافظ العقبة ايمن العوايشة ان الطريق الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، نفذ بالتعاون ما بين وزارة الأشغال العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة 3 ملايين دينار، ويربط منطقة رم السياحية بالطريق الصحراوي الرئيسي ما بين العقبة وعمان.