الخميس 2025-05-29 08:32 م
 

الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "

الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "
الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "
 
الخميس، 29-05-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "للباحث الدكتور سلطان الرصيفان .اضافة اعلان


يذكر ان الكتاب تناول يوميات الأمير فيصل وتحركاته العسكرية من خلال قيادته للجيش الشمالي للثورة ولمساته السياسية المتممة لسياسة والده الشريف حسين بن علي في الفترة منذ عام ١٩١٦ - ١٩٢٤

ويشار ان الكتاب من القطع المتوسط وبلغ عدد صفحاته ٢٦٠ صفحة.
 
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