الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "

يذكر ان الكتاب تناول يوميات الأمير فيصل وتحركاته العسكرية من خلال قيادته للجيش الشمالي للثورة ولمساته السياسية المتممة لسياسة والده الشريف حسين بن علي في الفترة منذ عام ١٩١٦ - ١٩٢٤
ويشار ان الكتاب من القطع المتوسط وبلغ عدد صفحاته ٢٦٠ صفحة.
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