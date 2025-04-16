البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للمخططات التخريبية التي استهدفت الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة، وتمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار.