البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة، وتمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار.
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