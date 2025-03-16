 
الأحد 2025-03-16 02:44 م
 




            

        








    

        

        

            البدء باستقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:05 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام 2025، إلكترونياً و لغاية 15 نيسان المقبل، وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح بيعها للعام الحالي .اضافة اعلان


ودعت الأمانة الراغبين بالحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام التقدم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمان الكبرى www.amman.jo ، مشيرة الى انه لن يتم استقبال أي طلب يدويا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                م
                            
                    
                    

                        
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                                تغ
                            
                    
                    

                        
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