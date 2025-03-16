البدء باستقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام

ودعت الأمانة الراغبين بالحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام التقدم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمان الكبرى www.amman.jo ، مشيرة الى انه لن يتم استقبال أي طلب يدويا.
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