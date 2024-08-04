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البدء بترحيل بسطات الخضار إلى السوق الجديد بالشونة الشمالية

سوق الخضار
سوق الخضار




 

الأحد، 04-08-2024 10:03 م

 الوكيل الإخباري - بدأت بلدية معاذ بن جبل، اليوم الأحد، حملة لنقل وترحيل محال وبسطات الخضار والفواكه من وسط الشونة الشمالية إلى مشروع سوق الخضار الجديد الذي أنجزته البلدية بتكلفة 400 ألف دينار .


وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نقل موقع سوق الخضار الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية، يأتي ضمن إجراءات البلدية لتطوير وسط الشونة الشمالية، والحد من تفاقم مشكلات النظافة العامة وانعكاساتها البيئية، إلى جانب تخفيف الازدحامات المرورية.


وبين أن مشروع السوق الجديد يضم 28 مخزناً تجاريا جرى تأجيرها لإصحاب محال سوق الخضار القديم، ومواقف اصطفاف للمركبات، وسوقا شعبيا لأصحاب بسطات الخضار جرى تزويده بمختلف الخدمات.
ودعا العبادي إلى التعاون مع جهود البلدية لغاية منع الاعتداء على الشوارع والأرصفة، وإرباك حركة مرور المركبات والمشاة، ما يخدم المصلحة العامة.

gnews

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