البدء بترحيل بسطات الخضار إلى السوق الجديد بالشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية معاذ بن جبل، اليوم الأحد، حملة لنقل وترحيل محال وبسطات الخضار والفواكه من وسط الشونة الشمالية إلى مشروع سوق الخضار الجديد الذي أنجزته البلدية بتكلفة 400 ألف دينار .



وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نقل موقع سوق الخضار الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية، يأتي ضمن إجراءات البلدية لتطوير وسط الشونة الشمالية، والحد من تفاقم مشكلات النظافة العامة وانعكاساتها البيئية، إلى جانب تخفيف الازدحامات المرورية.