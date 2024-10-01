البدء بقبول طلبات الراغبين بالانتقال من كلية إلى أخرى لقسم الدبلوم المتوسط

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo ، حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، للفئات التالية:
1) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
2) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
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