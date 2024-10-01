 
الثلاثاء 2024-10-01 02:02 م
 
 

البدء بقبول طلبات الراغبين بالانتقال من كلية إلى أخرى لقسم الدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 01-10-2024 12:53 م
الوكيل الإخباري-أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1-10-2024،  وحتى الساعة 3 من عصر يوم الخميس القادم الموافق 3-10-2024 .اضافة اعلان


وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo  ، حيث تم  تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، للفئات التالية:

1) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

2) الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
 
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