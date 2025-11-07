بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

وبحسب بيان للبلدية فإن هذا النشاط جاء ضمن جهود تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين أبدعوا في تنفيذ الأنشطة وتخطيط الملاعب بأسلوب يعبر عن رؤيتهم الفنية وقدرتهم على الإبداع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
-
مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام
-
الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية
-
الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر
-
الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
-
الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة
-
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
-
الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة