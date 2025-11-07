الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

مركز زها الثقافي
مركز زها الثقافي
 
الجمعة، 07-11-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وحدة تكافؤ الفرص والدائرة الثقافية في بلدية الهاشمية الجديدة ومركز زها الثقافي/ الهاشمية، نشاطا فنيا في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الأساسية المختلطة، حيث تم عمل رسومات على الجدران وتحديد أرضيات ملاعب.

وبحسب بيان للبلدية فإن هذا النشاط جاء ضمن جهود تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين أبدعوا في تنفيذ الأنشطة وتخطيط الملاعب بأسلوب يعبر عن رؤيتهم الفنية وقدرتهم على الإبداع.

 
 
