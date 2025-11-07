بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

الوكيل الإخباري- نفذت وحدة تكافؤ الفرص والدائرة الثقافية في بلدية الهاشمية الجديدة ومركز زها الثقافي/ الهاشمية، نشاطا فنيا في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الأساسية المختلطة، حيث تم عمل رسومات على الجدران وتحديد أرضيات ملاعب.

