موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

الوكيل الإخباري- أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو طلبت توضيحات من واشنطن حول نية الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية، مؤكدة أن الوضع المحيط بهذه المسألة يتطلب توضيحاً عاجلاً من الجانب الأميركي.

