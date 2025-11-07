موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، أن مثل هذه الخطوات يتم متابعتها من موسكو، مشيرة إلى أن روسيا تتابع التطورات من كثب وستتخذ موقفها بما ينسجم مع ضمان الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي.
