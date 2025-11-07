الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد
روسيا
 
الجمعة، 07-11-2025 06:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو طلبت توضيحات من واشنطن حول نية الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية، مؤكدة أن الوضع المحيط بهذه المسألة يتطلب توضيحاً عاجلاً من الجانب الأميركي.

اضافة اعلان


وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، أن مثل هذه الخطوات يتم متابعتها من موسكو، مشيرة إلى أن روسيا تتابع التطورات من كثب وستتخذ موقفها بما ينسجم مع ضمان الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

المفرق

أخبار محلية مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

عربي ودولي موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

مركز زها الثقافي

أخبار محلية بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية

أخبار محلية الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية



 
 





الأكثر مشاهدة