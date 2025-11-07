الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد، إن مشروع "تلفريك بيرين"، يعد ركيزة أساسية في خطة التنمية السياحية الشاملة التي تتبناها البلدية بالشراكة مع مجلس محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان



وأضاف الفراهيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش زيارة وفد طلابي من جامعة الزرقاء الأهلية نُظمت بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء برئاسة المهندس جمال أبو عيد، أن "هذا المشروع السياحي الوطني سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في قضاء بيرين، واستثمار الإمكانات الطبيعية والجمالية التي تتمتع بها المنطقة".