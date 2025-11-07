الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية

وأضاف الفراهيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش زيارة وفد طلابي من جامعة الزرقاء الأهلية نُظمت بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء برئاسة المهندس جمال أبو عيد، أن "هذا المشروع السياحي الوطني سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في قضاء بيرين، واستثمار الإمكانات الطبيعية والجمالية التي تتمتع بها المنطقة".
وأشار إلى الشراكة مع جامعة الزرقاء الأهلية ونقابة المهندسين التي تأتي لضمان الخروج بالدراسات والتصاميم الهندسية بالمستوى الأمثل، من خلال الاستفادة من كفاءات طلبة الهندسة والعمارة وأفكارهم المبتكرة.
