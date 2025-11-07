الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع نظيره العراقي الدكتور هه‌ لو مصطفى العسكري، آفاق التعاون الثنائي في مجالات إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر، وذلك على هامش أعمال قمة المناخ (COP30) المنعقدة في مدينة بيليم البرازيلية.

