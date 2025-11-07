الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

الجمعة، 07-11-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع نظيره العراقي الدكتور هه‌ لو مصطفى العسكري، آفاق التعاون الثنائي في مجالات إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر، وذلك على هامش أعمال قمة المناخ (COP30) المنعقدة في مدينة بيليم البرازيلية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها العواصف الترابية والغبارية وتداعيات التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.

 
 
