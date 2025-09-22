البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون

03:02 م

الوكيل الإخباري- أجرى وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مستشفى جرش الحكومي ومستشفى الإيمان في عجلون ومستشفى الأميرة بسمة ومركز صحي عجلون الشامل للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقييم جاهزية الأقسام الطبية والتشغيلية، وذلك ضمن نهج الوزارة القائم على المتابعة المباشرة والتواصل الميداني مع الكوادر الصحية. اضافة اعلان





ووجه بتسريع العمل في توسعة مستشفى جرش و مستشفى عجلون، وتفقد المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة في اربد.



وخلال جولته، استمع الوزير إلى إيجاز قدمه مدراء المستشفيات الثلاثة حول مستوى الأداء، والاحتياجات التشغيلية، والتحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية. كما تفقد عدداً من الأقسام الحيوية.



وأكد الدكتور البدور أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ خطة لتطوير تعزيز البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتزويدها بالمعدات الحديثة والكوادر المؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.



وخلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من المرضى والمراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مشدداً على أهمية تحسين تجربة المريض داخل المستشفيات الحكومية، عبر تقديم رعاية صحية متكاملة.



كما التقى بمراجعي مركز صحي عجلون الشامل واستمع الى ملاحظاتهم حول المركز وتخوفاتهم من نقله بسبب التصدعات إلى خارج المنطقة مما سيشكل عبئا عليهم، وحفاظاً على السلامة العامة وتخفيفا على المواطنين وجه بحل موضوع نقل المركز في القريب العاجل.



وأشار البدور إلى أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى رفع الأداء في المنشآت الصحية من خلال الاستماع المباشر للعاملين والمراجعين، والتعامل الفوري مع الملاحظات.



ونوّه الوزير إلى أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي يؤكد على أهمية الإدارة الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين من أرض الواقع، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق العدالة الصحية على مستوى المملكة .