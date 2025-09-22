البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون

ووجه بتسريع العمل في توسعة مستشفى جرش و مستشفى عجلون، وتفقد المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة في اربد.
وخلال جولته، استمع الوزير إلى إيجاز قدمه مدراء المستشفيات الثلاثة حول مستوى الأداء، والاحتياجات التشغيلية، والتحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية. كما تفقد عدداً من الأقسام الحيوية.
وأكد الدكتور البدور أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ خطة لتطوير تعزيز البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتزويدها بالمعدات الحديثة والكوادر المؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وخلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من المرضى والمراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مشدداً على أهمية تحسين تجربة المريض داخل المستشفيات الحكومية، عبر تقديم رعاية صحية متكاملة.
كما التقى بمراجعي مركز صحي عجلون الشامل واستمع الى ملاحظاتهم حول المركز وتخوفاتهم من نقله بسبب التصدعات إلى خارج المنطقة مما سيشكل عبئا عليهم، وحفاظاً على السلامة العامة وتخفيفا على المواطنين وجه بحل موضوع نقل المركز في القريب العاجل.
وأشار البدور إلى أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى رفع الأداء في المنشآت الصحية من خلال الاستماع المباشر للعاملين والمراجعين، والتعامل الفوري مع الملاحظات.
ونوّه الوزير إلى أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي يؤكد على أهمية الإدارة الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين من أرض الواقع، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق العدالة الصحية على مستوى المملكة .
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء
-
تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين
-
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية
-
تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد
-
إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة
-
انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة
-
أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"
-
الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل