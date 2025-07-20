البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي ينظمان معرض "البرق والبريد والهاتف"

الوكيل الإخباري- مندوبا عن سمو الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، رعى سمو الأمير "محمد عباس" بن علي بن نايف، اليوم الأحد، افتتاح معرض "البرق والبريد والهاتف"، بتنظيم مشترك من المركز وشركة البريد الأردني.

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وبحسب بيان للشركة، يشتمل المعرض على وثائق تاريخية نادرة تعرض لأول مرة، توثق نشأة وتطور مؤسسة البريد والبرق والهاتف في الأردن منذ العهد العثماني وحتى مرحلة إمارة شرق الأردن، إلى جانب عدد من المقتنيات والأجهزة البريدية، إضافة إلى مجموعة من الطوابع والوثائق الرسمية التاريخية.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، أن المعرض يعكس أهمية تاريخية كبيرة بوصفه جسرا يربط بين الماضي والمستقبل، ويعرض مراحل تطور البريد الأردني والوثائق التاريخية، التي توثق أهم الحقب الزمنية، إضافة إلى المعدات والأجهزة المستخدمة في الماضي.



وأضاف أن المعرض يوفر فرصة تفاعلية للزوار لاستكشاف تاريخ وحضارة الأردن، عبر أحد أهم المؤسسات الوطنية، والذي يشكل رصيدا تاريخيا وحضاريا وحافظا للهوية الوطنية الأردنية، وذاكرة الوطن في مختلف الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية منذ عهد التأسيس ولغاية اللحظة.



وبين الداوود أن المعرض يعرض وثائق تاريخية نادرة تعرض لأول مرة، ما يمنح زواره فرصة نادرة لاستكشاف تاريخ الأردن العريق، ويشكل فرصة ثمينة وخطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بتاريخ الأردن الثقافي والاجتماعي.



وثمن الداوود جهود مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في ترسيخ الذاكرة المحلية وحفظها وتوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على الوثائق التي تمثل إرثا سياسيا حضاريا ثقافيا واجتماعيا للدولة الأردنية.



بدوره، أكد مدير المركز الدكتور مهند المبيضين، أن المعرض يهدف إلى سرد تاريخ نشأة مؤسسة وطنية شكلت عبر تاريخ الأردن محطة مضيئة وشكلا من أشكال السيادة الوطنية، وشاهدا على حضارة وثقافة وتاريخ المملكة منذ العهد العثماني وحتى تأسيس إمارة شرق الأردن.