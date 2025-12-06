حالة عدم استقرار جوي وأمطار متوقعة في هذه المناطق اليوم السبت

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة، اليوم تلسبت، حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس مائلاً قليلاً للدفء في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتساقط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق على فترات.

وبحسب الأرصاد فإنه في ساعات المساء والليل تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.



وكانت دعت مديرية الأمن العام ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة وهطول الأمطار، قد تكون غزيرة أحياناً إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.



كما دعت المديرية إلى التأني أثناء القيادة وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.



وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.