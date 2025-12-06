الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية

وأوضحت الوزارة أن 15 غرفة عمليات في مديريات الأشغال بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها، وتتلقى البلاغات على مدار اليوم لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ. كما دفعت الوزارة بـ 110 فرق ميدانية مجهزة ومدعومة بـ 135 آلية حكومية، بالإضافة إلى 20 كاسحة ثلوج و190 آلية من القطاع الخاص موضوعة تحت الطلب للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات يرصدونها، ومتابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بتعليمات السلامة العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.
