الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية

أرشيفية
السبت، 06-12-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزية كوادرها للتعامل مع تأثيرات الأحوال الجوية المتوقعة، مشددة على استعداد غرف العمليات والفرق الميدانية لاستقبال ومعالجة أي بلاغات أو ملاحظات ترد من المواطنين على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن 15 غرفة عمليات في مديريات الأشغال بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها، وتتلقى البلاغات على مدار اليوم لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ. كما دفعت الوزارة بـ 110 فرق ميدانية مجهزة ومدعومة بـ 135 آلية حكومية، بالإضافة إلى 20 كاسحة ثلوج و190 آلية من القطاع الخاص موضوعة تحت الطلب للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً.


ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات يرصدونها، ومتابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بتعليمات السلامة العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

 
 


