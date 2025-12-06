الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزية كوادرها للتعامل مع تأثيرات الأحوال الجوية المتوقعة، مشددة على استعداد غرف العمليات والفرق الميدانية لاستقبال ومعالجة أي بلاغات أو ملاحظات ترد من المواطنين على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن 15 غرفة عمليات في مديريات الأشغال بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها، وتتلقى البلاغات على مدار اليوم لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ. كما دفعت الوزارة بـ 110 فرق ميدانية مجهزة ومدعومة بـ 135 آلية حكومية، بالإضافة إلى 20 كاسحة ثلوج و190 آلية من القطاع الخاص موضوعة تحت الطلب للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً.